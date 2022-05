Alors que Rafael Nadal affir­mait il y a deux jours qu’il n’ai­mait pas les sessions de nuit, envoyant en vrai message à l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros, cette dernière ne l’a fina­le­ment pas écouté en le program­mant ce mardi soir, en quarts de finale face à Novak Djokovic.

Si Rafa n’a pas encore réagi à cette déci­sion, Carlos Moya, son coach, a préféré rela­ti­viser, esti­mant que ce n’était fina­le­ment qu’une simple ques­tion d’argent. Et il n’a pas tort. « Je ne parle­rais pas de manque de respect pour Nadal, mais, évidem­ment, Rafael a du crédit en ayant gagné 13 fois le tournoi, et s’il a une requête, on devrait l’écouter. Rafa fait partie de l’his­toire de Roland‐Garros et on sait que personne n’est plus grand que Roland‐Garros, que les Grands Chelems. Mais, à la fin, c’est une ques­tion de busi­ness et nous le comprenons. »