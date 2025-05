Ce dimanche, le Français a vécu un moment assez histo­rique puis­qu’il s’agis­sait de sa première victoire de sa carrière à Roland‐Garros. En confé­rence de presse, il est revenu sur ce succès tout en expli­quant qu’il avait un vrai défi fami­lial a relevé puisque sa soeur avait gagné un match en qualif elle aussi. Mais comme si sa journée n’était pas aussi intense, il a aussi eu la chance de croiser le Big4

« J’étais dans le couloir, et j’ai vu le meilleur joueur de tennis de l’his­toire ! C’était assez impres­sion­nant… On redes­cend, on revient vite sur terre, quand on croise ce genre de personne. C’était un moment court, mais très intense. La prochaine fois, j’es­père que je serai un peu moins timide, pour pouvoir leur poser des ques­tions ! »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros