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Mpetshi Perricard très cash après sa défaite contre Djokovic : « Je ne vais pas être fier d’avoir gagné un set et d’être allé loin dans le deuxième »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a livré une pres­ta­tion encou­ra­geante face à Novak Djokovic au premier tour de Roland‐Garros, malgré un coup de mou dans la troi­sième manche provoqué par des crampes, le Français Giovanni Mpetshi Perricard n’a pas caché sa décep­tion en confé­rence de presse d’après-match.

« Il n’y a pas de quoi être très fier. Je suis dans la bataille, pendant les deux premiers sets. J’ai une panne, qui m’han­di­cape bien pendant les deux derniers sets. C’est sûr que oui, on voit qu’il y a match, que j’ar­rive à le gêner, je sers très bien, je suis très précis. J’arrive à faire des dégâts avec mon coup droit, j’ar­rive à aller au filet. Contre ce genre de joueur, c’est très inté­res­sant, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je vais me dire : cela marche contre Novak. Je sais que ce jeu offensif marche contre tout le monde. Maintenant, le but, ce n’est pas d’être fier d’avoir gagné un set et d’être allé loin dans le deuxième. Le plus impor­tant, c’est la victoire. Il y a beau­coup de déception. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 12:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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