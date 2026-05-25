S’il a livré une pres­ta­tion encou­ra­geante face à Novak Djokovic au premier tour de Roland‐Garros, malgré un coup de mou dans la troi­sième manche provoqué par des crampes, le Français Giovanni Mpetshi Perricard n’a pas caché sa décep­tion en confé­rence de presse d’après-match.

« Il n’y a pas de quoi être très fier. Je suis dans la bataille, pendant les deux premiers sets. J’ai une panne, qui m’han­di­cape bien pendant les deux derniers sets. C’est sûr que oui, on voit qu’il y a match, que j’ar­rive à le gêner, je sers très bien, je suis très précis. J’arrive à faire des dégâts avec mon coup droit, j’ar­rive à aller au filet. Contre ce genre de joueur, c’est très inté­res­sant, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je vais me dire : cela marche contre Novak. Je sais que ce jeu offensif marche contre tout le monde. Maintenant, le but, ce n’est pas d’être fier d’avoir gagné un set et d’être allé loin dans le deuxième. Le plus impor­tant, c’est la victoire. Il y a beau­coup de déception. »