S’il a livré une prestation encourageante face à Novak Djokovic au premier tour de Roland‐Garros, malgré un coup de mou dans la troisième manche provoqué par des crampes, le Français Giovanni Mpetshi Perricard n’a pas caché sa déception en conférence de presse d’après-match.
« Il n’y a pas de quoi être très fier. Je suis dans la bataille, pendant les deux premiers sets. J’ai une panne, qui m’handicape bien pendant les deux derniers sets. C’est sûr que oui, on voit qu’il y a match, que j’arrive à le gêner, je sers très bien, je suis très précis. J’arrive à faire des dégâts avec mon coup droit, j’arrive à aller au filet. Contre ce genre de joueur, c’est très intéressant, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je vais me dire : cela marche contre Novak. Je sais que ce jeu offensif marche contre tout le monde. Maintenant, le but, ce n’est pas d’être fier d’avoir gagné un set et d’être allé loin dans le deuxième. Le plus important, c’est la victoire. Il y a beaucoup de déception. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 12:14