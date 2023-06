Qualifié après avoir sauvé une balle de match à 2⁄ 5 dans le 3ème set, Karolina Muchova a insisté sur le rôle incroyable joué par le public parisien.

« Du point de vue émotionnel, parfois, ici et là, je devais lâcher la pres­sion, crier et j’es­sayais de rester calme pendant tout le match et de contrôler cet aspect. Mais c’est vrai, c’était complè­te­ment dingue. J’entendais le public. Je voyais les fans. Ça m’a aidé énor­mé­ment : le public tout autour de nous, leur énergie. Et je ne sais pas si j’ai joué sur un court aussi grand avec les trom­pettes, les gens qui applau­dis­saient, un public comme cela. C’était super bien et ça m’a aidée, bien sûr »