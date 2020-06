En 2016 et à seulement 22 ans, Garbine Muguruza touchait au Graal en remportant Roland-Garros, son premier titre du Grand Chelem. Dans une conversation vidéo avec Daniela Hantuchova, l’Espagnole est revenue sur l’après et ses émotions : « Après cette finale, j’ai eu des nombreuses demandes avec les médias, il y avait beaucoup de choses à faire. Après deux semaines de compétition et avoir dépensé tant d’énergie, j’ai vu que j’étais vide, je n’avais plus aucune force. Tout ce stress, les nerfs, la fatigue physique, ce sont des facteurs que j’ai appris à contrôler. Je mangeais au restaurant comme un zombie, j’étais morte. Les gens pensent qu’après quelque chose comme, on va faire une grande fête, mais pas du tout. Plus tard oui. Mais à ce moment-là, c’était impossible. »