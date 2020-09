Garbine Muguruza, éliminée en demi-finale à Rome face à Simona Halep, a besoin de décompresser à une semaine du début de Roland-Garros. La joueuse redoute les conditions à Paris.

« A Roland Garros, nous aurons des conditions très similaires à une bulle, puisque nous serons dans un hôtel et nous ne sortirons que pour jouer nos matchs et nous entraîner un peu. Maintenant, ce dont j’ai le plus besoin, c’est de mener une vie normale et de me ressourcer pour aller à Paris et essayer de faire un bon tournoi », a déclaré l’Espagnole dans des propos rapportés par Punto de Break.