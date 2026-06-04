Nouvelle directrice du WTA 1000 de Madrid et observatrice attentive des circuits féminins et masculins, Garbine Muguruza a récemment accordé une interview à nos confrères espagnols de AS.
Notamment interrogée sur l’explosion de son jeune compatriote, Rafael Jodar, révélation de la saison de terre battue et quart de finaliste à Roland‐Garros, la double lauréate en Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à son propos.
« À propos de Rafa Jódar… bon sang (elle fait un geste d’étonnement). Quel talent dans ce pays ! Juste au moment où Carlos s’est blessé, Rafa Jódar a fait son apparition. Quand je l’ai vu jouer en direct à Madrid, j’ai été époustouflée. La vitesse de ses balles, sa technique si bonne et si propre… C’est très important pour rivaliser au plus haut niveau et éviter les blessures. Je suis impressionnée parce que ce n’est pas normal qu’un jeune garçon, timide, accompagné de son père, joue comme ça. Il va loin à Madrid, il joue bien à Rome et ici, à Roland‐Garros, il se hisse en quarts de finale comme si c’était normal de jouer en cinq sets. Je suis un peu déconcertée par son talent et par la façon dont il gère tout ça. Maintenant, il est important de voir comment il digère tout ça parce que ça fait beaucoup d’un coup. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 17:40