Nouvelle direc­trice du WTA 1000 de Madrid et obser­va­trice atten­tive des circuits fémi­nins et mascu­lins, Garbine Muguruza a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères espa­gnols de AS.

Notamment inter­rogée sur l’ex­plo­sion de son jeune compa­triote, Rafael Jodar, révé­la­tion de la saison de terre battue et quart de fina­liste à Roland‐Garros, la double lauréate en Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à son propos.

« À propos de Rafa Jódar… bon sang (elle fait un geste d’éton­ne­ment). Quel talent dans ce pays ! Juste au moment où Carlos s’est blessé, Rafa Jódar a fait son appa­ri­tion. Quand je l’ai vu jouer en direct à Madrid, j’ai été épous­tou­flée. La vitesse de ses balles, sa tech­nique si bonne et si propre… C’est très impor­tant pour riva­liser au plus haut niveau et éviter les bles­sures. Je suis impres­sionnée parce que ce n’est pas normal qu’un jeune garçon, timide, accom­pagné de son père, joue comme ça. Il va loin à Madrid, il joue bien à Rome et ici, à Roland‐Garros, il se hisse en quarts de finale comme si c’était normal de jouer en cinq sets. Je suis un peu décon­certée par son talent et par la façon dont il gère tout ça. Maintenant, il est impor­tant de voir comment il digère tout ça parce que ça fait beau­coup d’un coup. »