Battu sèchement par un Félix Auger-Aliassime impressionnant (2-6, 3-6, 4-6), Andy Roddick essayait quand même de positiver et de penser à la suite de la saison : « Pour le moment, l’idée était bien de jouer Roland-Garros. Je n’ai pas joué sur terre-battue depuis 2017, autant dire une petite éternité. Alors, il y a une réflexion à mener car ce serait peut-être dur pour mon corps de finalement y participer. Jouer à Rome serait aussi périlleux car je pense que je dois d’abord faire une pause après tous les efforts produits récemment. Cela a été très intense par rapport à ma vie ces dix derniers mois. J’aimerai pouvoir monter en charge comme l’on dit, et avoir du temps pour préparer mon retour sur l’ocre. Donc je me vois bien jouer que Roland-Garros, mais cela peut encore changer mais pas en participant à Rome »