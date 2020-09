Premier tour symbolique pour Andy Murray. Il affronte Stanislas Wawrinka ce dimanche, le joueur contre qui il a livré l’un de ses derniers gros matchs après ses problèmes de hanche en 2017.

Le Britannique, qui aspire à grappiller des tours et des places au classement ATP, aurait aimé un tirage plus clément. Mais il est confiant pour les prochaines semaines et les prochains mois.

« J’aimerais faire six mois de pratique constante, de tournois, de repos. Ce qui est difficile, c’est qu’avec mon classement actuel, je peux me sentir bien cette semaine et ensuite je prends Stan au premier tour. Ou Djokovic. Je suis conscient que ce sera vraiment difficile de revenir là-haut, mais je pense que si je peux avoir cinq, six mois où je peux participer aux tournois que je veux et jouer correctement, je gagnerai certainement d’autres tournois et j’aurai encore de bonnes victoires », a positivé Andy dans des propos rapportés par Sky Sports.