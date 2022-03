Battu par Bublik assez sèche­ment (7–6, 6–3) en ayant démontré quelques limites physiques, Andy Murray a confirmé en confé­rence de presse qu’il ne joue­rait pas sur terre‐battue cette année. En revanche, cela ne l’empêche pas de faire des pronostics.

« Rafa est forcé­ment le favori, il a réalisé un début de saison incroyable, il se sent bien. En face, Novak a très peu joué mais il ne faut pas l’ex­clure de la course au titre. L’écarter ne serait pas un bon calcul car on connait évide­ment son tempérament »