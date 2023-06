Pendant que Novak Djokovic rempor­tait à Roland‐Garros son 23e titre en Grand Chelem dimanche, Andy Murray, 36 ans égale­ment depuis peu, gagnait son premier tournoi sur gazon depuis sept ans lors du Challenger de Surbiton.

Une situa­tion qui a fait réagir posi­ti­ve­ment sa femme, Kim Sears, comme l’a expliqué le Britannique après sa victoire au 1er tour à Nottingham contre Joris De Loore (6−3, 6–4). Des propos rapportés par inews.co.uk.

« Ma femme m’a dit : ‘Je regarde Novak aux infor­ma­tions, je vois qu’il a gagné à Paris et je suis telle­ment fière que tu conti­nues à travailler dur dans les Challengers, à travailler comme tu l’as toujours fait’. Cela signifie beau­coup pour moi. Vous ne pouvez pas toujours vous comparer aux autres, et aux personnes qui ont plus de succès que vous. J’ai proba­ble­ment appris cela en vieillis­sant. Donc, que je gagne un autre Grand Chelem ou que je gagne des Challengers, soit le sommet pour moi main­te­nant, cela me convient parce que je fais ce que j’aime faire. J’étais heureux pour Novak dimanche. Ce qu’il a accompli est incroyable. Et je pense que lorsque je regar­derai en arrière, le fait de me dire que j’ai gagné des tour­nois du Grand Chelem, les Jeux olym­piques et ces événe­ments contre ces joueurs me rendra très fier. »