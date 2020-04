Dans son live sur Instagram avec Novak Djokovic, Andy Murray a évoqué le plus grand regret qu’il avait pour l’instant sur le circuit et cela peut surprendre ses fans : « Si je pouvais changer un résultat, ce serait à Roland Garros. Je pense qu’en tant que défi, être efficace sur la terre, la plus difficile de toutes les surfaces pour moi, ce serait la grande réussite que j’aurais aimé réaliser. Après c’est vrai aussi qu’en Australie, j’ai aussi eu de nombreuses occasions mais tu étais chaque fois là pour que je ne soulève pas le trophée, il reste que Roland Garros est mon plus grand regret. »