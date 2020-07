Dans une récente interview accordée à la BBC, Andy Murray est revenu sur le passage en force de Roland-Garros et visiblement la pilule n’est pas encore passée. Pourtant aujourd’hui quoi que l’on dise, les faits et la progression de la pandémie donnent raison aux organisateurs du Grand Chelem parisien. En dégainant les premiers, ils s’étaient donnés les chances de pouvoir organiser le tournoi. « Faire jouer l’US Open et Roland-Garros cette année est une bonne chose, je pense. C’est positif, je n’aime tout simplement pas la façon dont Roland-Garros a organisé son événement, a commenté l’ancien numéro 1 mondial. Mais nous allons devoir recommencer à jouer à un moment donné. La chose la plus importante est que les événements soient sûrs. »

De ce côté là, Andy Murray peut dormir presque tranquille car tout a été mis en place du côté de la Porte d’Auteuil pour que le tournoi soit 100 % « safe ». Maintenant reste juste à savoir où en sera la pandémie en octobre.