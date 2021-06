En rempor­tant les jeux déci­sifs dans les deux premiers sets contre Novak Djokovic, Lorenzo Musetti a remporté son dixième tie‐break sur le circuit. Encore plus incroyable, il n’en a jamais perdu un. Le jeune Italien montre qu’il résiste bien à la pres­sion et sait serrer le jeu dans les moments impor­tants. Un élément impor­tant pour briller au plus haut niveau…

