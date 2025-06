Bien que cela semble para­doxal, après son abandon face à Carlos Alcaraz en demi‐finale de Roland‐Garros en raison d’une bles­sure à la jambe, Lorenzo Musetti estime ne jamais avoir été aussi proche de vaincre l’Espagnol.

En confé­rence de presse, l’Italien s’est montré plutôt fier de son évolu­tion et rela­ti­ve­ment opti­miste pour la suite, avec l’ho­rizon d’une meilleure prépa­ra­tion physique pour le début de saison sur gazon.

« Le match d’au­jourd’hui a été le meilleur de tous ceux que j’ai joués cette année contre Carlos. J’ai joué de la bonne manière, il a souf­fert par moments, il voulait être agressif mais il a fait des erreurs. J’ai mieux servi aujourd’hui, j’ai eu des occa­sions dans la deuxième balle. Je pense que c’est le match où j’ai été le plus proche sur les trois que nous avons eus. Carlos me pousse à bout, c’est ce que font les cham­pions, nous savons qu’il est très fort physi­que­ment, l’un des plus forts, et qu’il met beau­coup de pres­sion sur son jeu. Nous analy­se­rons ce que nous pour­rions faire de mieux pour être mieux préparés la prochaine fois. Maintenant j’ai Queen’s et Wimbledon qui arrivent. »