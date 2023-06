Alors que Carlos Alcaraz a promis de « se venger » moins d’un an après la finale d’Hambourg, Lorenzo Musetti a consi­déré l’Espagnol qu’il connaît depuis les juniors comme un « ami ».

« Ce que je vais voir en premier de l’autre côté du filet, c’est un ami. Il est le premier à avoir remporté un Grand Chelem après les trois grands, donc je pense que c’est une sorte d’ins­pi­ra­tion pour nous, pour moi, Holger, Jannik, et tous ceux qui sont derrière lui, et qui essaient de le repousser et de s’en rappro­cher. Je pense que la finale de Hambourg (il s’est imposé 6–4, 6–7, 6–4 en juillet 2022, ndlr) m’a donné beau­coup de confiance. C’est une situa­tion complè­te­ment diffé­rente, un statut diffé­rent, mais je pense que nous appré­cie­rons notre match », a déclaré l’Italien en confé­rence de presse.

Le huitième de finale entre les deux hommes prévu ce dimanche après‐midi s’an­nonce alléchant.