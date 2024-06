Lorenzo Musetti a réalisé une grosse perfor­mance et il a fait preuve du début à la fin d’une grande spor­ti­vité. Répondant aux ques­tions de nos confrères d’Ubitennis, l’Italien a décidé de rendre hommage à son adver­saire qu’il décrit comme une légende.

« Ce fut l’un des matchs les plus intenses que j’aie jamais joués, j’ai pu voir de près ce qu’est une légende, le cham­pion, presque immortel à la fin. C’est dommage parce que le match se dérou­lait bien, j’avais l’im­pres­sion d’être le maître sur le court. Et puis, il a réussi à me faire craquer. Ensuite, il a commencé à répondre de manière incroyable, surtout dans le cinquième set, il avait un niveau fou. J’ai très peu de regrets, toute l’équipe est très satis­faite, il ne manquait que la victoire aujourd’hui »