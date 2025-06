Tout le monde se souvient de la fameuse disqua­li­fi­ca­tion de Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’US Open 2020 lors­qu’il avait envoyé par frus­tra­tion et de manière invo­lon­taire une balle dans la gorge d’une juge de ligne.

Lorenzo Musetti l’a plus ou moins imité ce mardi en quarts de finale de Roland‐Garros face à Frances Tiafoe. En diffi­culté dans la deuxième manche, l’Italien a envoyé avec son pied une balle dans la poitrine de la juge de ligne située en face de lui (voir vidéo ci‐dessous).

I know he didn’t mean it but no one does, man, this is BAD ! And he’s out there playing right, knowing he could easily have been in the locker room ! pic.twitter.com/Ko8NbC650B