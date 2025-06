En demi‐finale de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti ont délivré une belle bataille, avant que l’Italien soit contraint de jeter l’éponge dans le quatrième set (6−4, 6–7, 0–6, 0–2). Le Murcien n’est plus qu’à un match de conserver son titre à la Porte d’Auteuil.

En confé­rence de presse, le numéro sept mondial a apporté plus de préci­sions sur la nature de sa blessure.

« Je suis honnê­te­ment triste et déçu de la façon dont ça s’est terminé, mais c’est quand même un super match jusqu’à présent. Mais oui, j’ai senti qu’au début du troi­sième set, quand je servais, j’ai commencé à perdre un peu de force sur la jambe gauche et que ça allait de plus en plus mal. J’ai donc décidé d’ar­rêter. Je pense que c’était la bonne déci­sion à prendre, même si ce n’était pas ce que je voulais. Demain, je passerai des examens et je verrai et évaluerai bien sûr la situation ».