Lorenzo Musetti s’est imposé contre son compa­triote Marco Cecchinato (3–6, 6–4, 6–3, 3–6, 6–3). Pour son premier Grand Chelem, il rejoint déjà les huitièmes de finale où il affron­tera Novak Djokovic tandis que l’autre pépite italienne, Jannik Sinner, devrait défier Rafael Nadal. Deux affiches allé­chantes. En confé­rence de presse, Musetti est revenu sur sa rela­tion avec Sinner. A juste titre, le joueur né en 2002 estime qu’ils repré­sentent l’avenir du tennis.

« Jannik et moi sommes l’avenir du tennis italien, et du tennis en général. Donc bien sûr, il est un peu en avance par rapport à moi. Je traverse ce qu’il a traversé l’année dernière. On progresse en paral­lèle, on joue ensemble toutes les semaines. Mais je dois me concen­trer sur moi‐même. Bien sûr, je suis heureux pour Jannik que tout aille bien. Je suis bien sûr très fier et heureux que Jannik continue à gagner, et continue à progresser dans le Grand Chelem. C’est un des meilleurs dans la course au titre, donc je pense qu’il le mérite. Je pense que nous allons certai­ne­ment avoir beau­coup de matches l’un contre l’autre à l’avenir, et cela me réjouit. »