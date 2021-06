Lorenzo Musetti a été formi­dable contre Novak Djokovic, au moins pendant les deux premières manches. L’Italien a varié les effets, l’intensité de ses frappes, les zones trou­vées… Petit problème, son physique l’a lâché après deux sets. Techniquement très doué, il sait main­te­nant quel secteur il doit travailler. Incapable de tenir sur la longueur la cadence imposée par Novak Djokovic, le joueur de 19 ans a expliqué en confé­rence de presse qu’il n’était plus en mesure d’offrir une quel­conque résis­tance en fin de match.

« Non, ce n’est pas une bles­sure, c’étaient plutôt des crampes, et un peu de douleur sourde en bas du dos. Je n’étais plus en mesure de gagner un seul point. Ce n’était pas inté­res­sant pour le public qui était là. J’ai donc décidé d’aban­donner, parce qu’il n’y avait aucune possi­bi­lité pour moi de remporter un seul point. J’ai décidé d’aban­donner, parce que j’ai pensé que c’était la meilleure chose à faire. »