Dominé par un Carlos Alcaraz beau­coup trop fort pour lui dimanche en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Lorenzo Musetti a tenté d’ex­pli­quer sa défaite en confé­rence de presse même s’il l’ana­ly­sera plus en profon­deur dans les prochains jours.

« Le sens de ma défaite, c’est quelque chose que je dois comprendre dans les jours à venir. Pour l’ins­tant, c’est un peu trop tôt pour faire une analyse. J’ai échangé un peu avec mon équipe, mon coach, il y a 5 minutes, et nous étions d’ac­cord sur ce que je devais faire et ce que je n’ai pas fait. Je m’in­quié­tais trop de jouer contre lui. Je me préci­pi­tais trop pendant le match. C’est dommage parce que je joue mon meilleur tennis depuis le début du tournoi et aujourd’hui (dimanche) peut‐être que je n’ai pas saisi l’oc­ca­sion qui se présen­tait à moi. À l’avenir, je devrais plus me préoc­cuper des détails avant match et pendant le match égale­ment. Cela m’ai­dera à me déve­lopper en tant que joueur et en tant que personne. »