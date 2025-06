Vainqueur en 4 sets d’Holger Rune, toujours aussi nerveux et instable, Lorenzo Musetti a encore fait preuve d’une grande matu­rité. Il a constam­ment cherché à trouver la solu­tion après avoir été un peu nerveux en début de match. Le voila en quart de finale où il affron­tera Frances Tiafoe. Il sera le favori pour atteindre le dernier carré.

« J’ai commencé à me plaindre un peu moins et à essayer de réflé­chir un peu plus. En termes de régu­la­rité et d’in­tel­li­gence tactique, ce fut l’un de mes meilleurs matchs. Holger a été très bon, nous avons joué à un très haut niveau dans les deux premiers sets. À partir du troi­sième set, j’ai réussi à briser ce qui, selon moi, le main­te­nait dans le match. J’ai ajouté des variantes, réus­sis­sant à mieux contrôler les échanges et à prendre l’ini­tia­tive en coup droit, puis à progresser consi­dé­ra­ble­ment au service, après avoir eu du mal à extraire ce coup au premier set. J’ai aussi pris beau­coup de risques avec le deuxième service parce que Rune a un rythme incroyable sur le deuxième service et anti­cipe beau­coup, vous mettant en diffi­culté, il est donc néces­saire de garder un bon pour­cen­tage de premier service sur le court et de pousser avec le deuxième service également. »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros.