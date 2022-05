L’exercice de la confé­rence de presse peut être parfois très agaçant pour un joueur. Cela a été le cas hier soir pour Rafael Nadal qui est fatigué qu’on lui pose les mêmes ques­tions surtout quand il s’agit de sa santé. Tout en restant zen, Rafa a envoyé un message clair aux médias.

« Merci d’avoir posé la ques­tion. Je crois que j’ai déjà assez parlé de ma santé avant le tournoi. Je suis dans la compé­ti­tion. À chaque fois, je réponds aux ques­tions que l’on me pose parce que je vous respecte. Maintenant je préfère parler du tennis et on va voir ce qui va se passer du côté physique, comment je peux gérer les choses. Je pense vrai­ment au tennis main­te­nant parce que si je m’in­quiète de ma santé tous les jours, je ne pour­rais pas aller très loin dans le tournoi. Si quelque chose arrive, cela arrive. Pour l’ins­tant, je me concentre sur mon tennis »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros