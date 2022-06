Très discret lors de la remise des prix à propos de cette fameuse bles­sure au pied qui le fait terri­ble­ment souf­frir, Rafael Nadal s’est un peu plus livré au moment d’être inter­rogé par l’équipe de France Télévision présente sur le court Philippe‐Chatrier. Une entrevue au cours de laquelle l’Espagnol a reconnu qu’il ne pouvait quasi­ment plus marcher lors de la première semaine du tournoi.

« Le moment le plus diffi­cile de ce Roland‐Garros, c’était je pense après le match contre Moutet au deuxième tour. Je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais quasi­ment plus marcher pour vous dire la vérité. J’ai eu de la chance parce que j’avais mon médecin ici avec moi pendant tout le tournoi, on a vécu beau­coup de choses ensemble et je crois qu’aucun joueur n’a donné autant de travail au médecin de la fédé­ra­tion espa­gnole. Pendant ces deux semaines, j’ai joué avec le pied endormi, on m’a bloqué les nerfs pour que le pied soit insen­sible. C’est pour cela que je dis que je ne peux pas conti­nuer de cette manière, il faut trouver une solu­tion. Je ne sais pas ce qu’il va se passer, donc cette victoire signifie énor­mé­ment pour moi, elle veut dire beaucoup. »