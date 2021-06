En confé­rence de presse avant l’issue du match entre Djokovic et Berrettini, Rafael Nadal a été inter­rogé sur un futur duel, le 58ème face à Djokovic. Pour l’Espagnol, ce type de match est bien sûr toujours un moment très parti­cu­lier dans une carrière. Le roi de la terre battue a donc donné sa recette pour parvenir à bien gérer cette situa­tion : « Il faut déjà jouer au meilleur de sa forme, le meilleur tennis. Vous savez ce que vous avez à faire, si vous devez avoir une chance de l’emporter, pour conti­nuer égale­ment sur le tableau prin­cipal. C’est un gros défi. Ça c’est bien parce que, d’une certaine manière, on s’en­traîne, on fait ce sport pour vivre ces moments‐là. Et puis le côté négatif, c’est que c’est diffi­cile parce que jouer contre l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire du tennis. C’est diffi­cile mais les choses sont ainsi »