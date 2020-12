Lorsque Rafael Nadal a dominé Novak Djokovic en finale de Roland-Garros pour remporter son 13ème titre à Roland-Garros, il n’a pas trop célébré sa victoire.

On était loin de certains moments où il s’était effondré sur le court pour rester de longues secondes au sol.

Indirectement, il est clair que les conditions dans lesquelles ce succès a été réalisé ont eu des conséquences sur son geste.

D’ailleurs, dernièrement, il a tenu à préciser le pourquoi de sur cette attitude : « C’était évidemment un moment très important pour moi, professionnellement, et soyons honnêtes, personnellement aussi. Cela signifiait beaucoup pour moi de gagner à nouveau à Roland-Garros et d’atteindre le nombre de titres que j’ai. Mais je ne peux pas non plus nier le fait qu’à la fin, la célébration n’a pas été aussi joyeuse qu’après mes autres victoires »

Sans le dire vraiment, on sait que l’Espagnol qui est très empathique, proche de son « peuple », a été très touché moralement par la crise sanitaire.

Inconsciemment, il ne voulait donc pas en faire trop. C

Ce qui a été aussi confirmé dans son « speech » d’après match.

Sobre et digne, Rafael avait replacé son exploit dans le contexte avec beaucoup de classe, de sincérité et d’émotion.