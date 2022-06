Rafael Nadal à la sortie de son entrai­ne­ment a livré ses dernières impres­sions la veille d’af­fronter Zverev. Malgré les incer­ti­tudes liées à son pied, l’Espagnol est le favori de ce duel.

« Je vais bien, j’ai hâte de jouer les demi‐finales, mardi j’ai remporté une belle victoire, mais un autre grand défi arrive. Sascha joue très bien. Pour battre Alcaraz, il faut très bien faire les choses. Il est l’un des meilleurs au monde et ce que je dois faire, c’est jouer très bien, être agressif et avec la déter­mi­na­tion néces­saire du début à la fin, en plus d’être très concentré. »

On rappelle que les deux cham­pions se sont affrontés 9 fois, que Sacha est mené 6 à 3. Sur terre, 4 confron­ta­tions et une seule victoire pour l’Allemand.