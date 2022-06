Le Covid‐19 est revenu un peu d’ac­tua­lité suite aux forfaits de Cilic, et Berrettini. Plusieurs joueurs et joueuses se sont donc exprimés sur le sujet et Alizé Cornet a eu le mérite de faire une belle synthèse. Mais ses propos ont aussi fait réagir ses collègues et notam­ment un certain Rafael Nadal.N

« Nous sommes des joueurs de tennis, pas des spécia­listes de la santé. Ceux qui sont préparés, les experts de la santé, doivent prendre les mesures. Nous pouvons tous donner notre avis, surtout, mais cela devien­drait un cirque. « Si quel­qu’un a été testé positif sur Roland‐Garros ? Je ne sais pas, je n’ai pas cette infor­ma­tion. Je préfère ne pas en parler car je ne dispose pas de toutes les infor­ma­tions. Évidemment, j’es­père ne pas me retrouver dans cette situa­tion de Matteo ou Marin. Si c’est le cas, j’agirai de la manière la plus respon­sable possible. Pour moi, cela dépend beau­coup de la situa­tion, mais la santé géné­rale passe avant tout »