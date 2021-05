Le sujet Naomi Osaka concer­nant son boycott des confé­rences de presse a fait couler beau­coup d’encre. Logiquement, un certain nombre de joueurs ont été inter­rogés. Parmi eux, Rafael Nadal qui, comme les autres, a décidé de ne pas se mouiller.

« Je respecte sa déci­sion. Je la respecte en tant qu’ath­lète, je respecte sa person­na­lité. Je ne sais pas quoi dire. Nous sommes des spor­tifs et il nous faut être prêt à accepter les ques­tions qui nous sont posées et de tenter d’y répondre. Je la comprends mais d’un autre côté, à mon sens, sans la presse, sans les gens qui voyagent et qui rédigent des articles sur ce que nous faisons, nos réali­sa­tions dans le monde, nous ne serions pas les athlètes que nous sommes aujourd’hui. Nous ne serions pas connus comme nous le sommes dans le monde entier, nous ne serions pas aussi popu­laires. Je la comprends, mais d’un autre côté, j’ai mon avis, qui est que les médias repré­sentent une partie impor­tante dans notre sport. »