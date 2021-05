Invité sur Europe 1 qui est la radio offi­cielle de Roland‐Garros, Toni Nadal s’est exprimé au sujet de sa statue. Sur les images diffu­sées par le tournoi, il était clair que l’Espagnol était ému : « La première fois que je suis venu ici pour disputer un tournoi, c’était en 2005. J’étais venu avec beau­coup de moti­va­tion et aujourd’hui, je reviens seize ans plus tard, et j’ai toujours la même moti­va­tion, toujours la même passion », assure Rafael Nadal. ‘Donc avoir ma propre statue ici à Roland‐Garros, c’est forcé­ment quelque chose d’unique, c’est très impor­tant et très spécial pour moi ».