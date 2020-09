Rafael Nadal reste fidèle à lui-même. Même lorsqu’il est frustré ou embêté par une situation ou un contexte, l’Espagnol veut toujours rester positif, quoiqu’il arrive. Une attitude qui lui a notamment permis de remporter 12 Roland Garros. Interrogé en conférence de presse à la suite de sa victoire tranquille face à Gerasimov, le numéro 2 mondial a affiché sa combativité.

« J’ai dit que les conditions étaient extrêmes. Nous n’avons jamais joué un tournoi de terre battue similaire. Aujourd’hui il faisait 11 degrés, nous n’avons pas l’habitude de jouer dans des conditions comme celle-ci sur ocre, mais je ne me suis jamais plaint. La seule chose que j’ai dite a été de remercier le circuit et les tournois du Grand Chelem pour leurs efforts pour faire vivre des événements. Cela signifie que de nombreuses personnes ont un emploi, ainsi que d’autres acteurs qui en ont besoin« , a insisté le Majorquin.

« C’est un Roland Garros totalement différent de tous ceux auxquels nous avons joué auparavant. Vous devez l’accepter. Ce sont des conditions qui ne me favorisent pas, mais ça ne m’enlèvera pas mon enthousiasme et ma motivation pour rentrer sur le court et générer des options pour gagner ici. Ce n’était pas un mauvais match mais je n’imaginais pas aller sur le court et mal jouer. »