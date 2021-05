Roland‐Garros est déjà dans toutes les têtes, et la problé­ma­tique de la fameuse night session qui va en plus au début se jouer à huis clos pose déjà des vraies ques­tions en terme de spor­ti­vité et de program­ma­tion. On imagine forcé­ment que ce sont le stars qui vont être offert au nouveau diffu­seur Amazon Prime. Rafael Nadal en fait partie forcé­ment et il a donc évoqué ce souci en confé­rence de presse : « Je ne sais pas ce que sera la situa­tion. Il faut voir comment la situa­tion évolue dans le semaines à venir en France. Il faut être patient et suivre les règles qu’ils nous disent. Comme chacun sait, je préfère jouer le jour que la nuit. Mais je suis un joueur de tennis. J’accepterai ce que le tournoi déci­dera » a expliqué le Majorquin qui visi­ble­ment a déja compris ce qu’il va arriver.