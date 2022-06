À quelques heures d’af­fronter Alexander Zverev en demi‐finale de Roland‐Garros, Rafael Nadal aurait déjà acté sa déci­sion de ne pas parti­ciper à Wimbledon, à en croire la presse espa­gnole et le quoti­dien Marca.

Après avoir déclaré, suite à sa victoire face à Novak Djokovic, qu’il ferait une annonce une fois les Internationaux de France terminés à cause notam­ment de sa bles­sure au pied, l’Espagnol devrait faire une longue coupure avec le circuit afin de se reposer et de prendre le temps de trouver une solu­tion pour moins souf­frir. Marca évoque même l’idée de zapper l’US Open même si cela reste très hypo­thé­tique étant donné les mois qui nous séparent du dernier Grand Chelem de la saison.

Pour rappel, l’édi­tion 2022 de Wimbledon sera forte­ment perturbée en raison de l’exclusion de tous les joueurs russes et biélo­russes et de l’ab­sence total de points ATP et WTA en réponse à cette sanction.