Lors de sa conférence de presse « zoom » organisée par la Fédération française de tennis, Rafael Nadal a été questionné sur la possibilité que l’US Open et Roland-Garros s’enchaînent si les dates actuelles étaient maintenues (31 août au 13 septembre pour l’US Open ; 20 septembre au 4 octobre pour Roland-Garros).

Le Majorquin effectuera-t-il un choix ? « Je ne sais pas et je ne peux pas répondre à cette question. Je ne pense pas que ça arrivera. Je n’imagine pas qu’il y ait deux tournois dans la même semaine ou l’un après l’autre avec seulement deux jours de différence. Je ne fais pas de prédiction. Honnêtement, j’essaie juste de suivre les informations et de rester calme. Si je dois décider, je le ferai avec mon équipe. Et nous prendrons la décision que nous pensons être la meilleure pour mon tennis, mon avenir et mon corps. »