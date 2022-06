Alors qu’il est bien parti pour remporter un 22e titre du Grand Chelem, qui lui permet­trait d’avoir deux longueurs d’avance sur Novak Djokovic et Roger Federer, Rafael Nadal, toujours extrê­me­ment classe et fair‐play, n’a pas voulu accorder trop d’im­por­tance à ce record après sa victoire contre le numéro 1 mondial.

« C’est un épisode de plus de cette riva­lité. Novak, Roger et moi, on a ensemble une histoire vrai­ment incroyable parce qu’on s’est retrouvé en face à face, lors des matches les plus impor­tants, et depuis telle­ment long­temps. C’est ce qui rend l’his­toire parti­cu­lière et qui me remplit d’émo­tion. Comme je l’ai déjà dit, en ce qui me concerne, on parle toujours de qui a gagné le plus grand nombre de Grands Chelems, de qui a les meilleurs résul­tats. Pour moi, peu importe, ce qui compte, c’est nos rêves que nous pour­sui­vons. Je crois que nous avons accompli nos rêves, nous écri­vons l’his­toire de ce sport parce que nous avons fait des choses qui n’étaient pas arri­vées avant nous. Peu importe le reste pour moi. Djokovic, Federer et moi avons quasi­ment le même niveau, il n’y a pas de diffé­rence, alors peu importe qui aura le plus de titres du Grand Chelem ou qui aura le plus écrit l’histoire. »