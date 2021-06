En program­mant la première demi‐finale à 15h, les orga­ni­sa­teurs ont pris un vrai risque si celle‐ci allait durer long­temps. C’est ce qu’il s’est passé puisque le match entre Zverev et Tsitsipas a dépassé les 3H37 de jeu.

Du coup, Rafa et Nole vont débuter à un horaire tardif avec un couvre feu toujours en vigueur à 23h.

On ne sait pas si cela peut affecter leur approche de la rencontre mais il est clair que l’on a du mal à imaginer un match débu­tant avec un stade en délire et qui se finira dans le silence d’une cathédrale.

Et pour­tant cela est possible.

Pour pouvoir éviter un tel drame, il suffi­sait quand même de faire débuter ces demi‐finales à 14H.

Dernier point et pas le plus simple, on souhaite bonne chance aux personnes de la sécu­rité pour vider le central si Rafa et Nole sont sur le court dans un 4ème ou 5ème set. No way.