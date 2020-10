Ce dimanche, en finale de l’édition 2020 de Roland Garros, Rafael Nadal et Novak Djokovic vont s’affronter pour la 56e fois de leur carrière. Si le Serbe mène 29 victoires à 26, il devra réaliser une énorme performance pour battre l’Espagnol sur « ses » terres.

Aux Internationaux de France, les deux monstres se sont affrontés à sept reprises pour six victoires de « Rafa ». Ce sera leur quatrième duel en finale (3-0 pour Nadal).

La seule victoire du Serbe remonte à l’année 2015 où l’Espagnol n’était clairement pas à son meilleur niveau.

L’un veut remporter sa 13e Coupe des Mousquetaire et rejoindre Roger Federer et ses 20 titres du Grand Chelem tandis que l’autre fera tout pour l’en empêcher et tenter de revenir à une longueur du Majorquin et deux du Suisse avec 18 Majeurs.

Vivement dimanche !