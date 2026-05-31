À l’occasion de la sortie de sa série documentaire « Rafa », disponible sur Netflix depuis le 29 mai, Rafael Nadal a révélé son classement des dix plus grands sportifs de tous les temps.
Fait notable, l’Espagnol n’a retenu ni Roger Federer, ni lui‐même dans cette prestigieuse sélection. En revanche, l’homme aux 14 Roland‐Garros a inclus son grand rival Novak Djokovic, seul joueur de tennis présent dans son top 10.
La liste établie par Nadal réunit Michael Jordan (basket), Jack Nicklaus (golf), Tiger Woods (golf), Novak Djokovic, Muhammad Ali (boxe) Michael Schumacher (Formule 1), Usain Bolt (athlétisme), Michael Phelps (natation) , Diego Maradona (football) et Pelé (football).
Rafa Nadal’s 10 greatest male athletes of all time :— Netflix Sports (@netflixsports) May 29, 2026
▫️ Michael Jordan
▫️ Jack Nicklaus
▫️ Tiger Woods
▫️ Novak Djokovic
▫️ Muhammad Ali
▫️ Michael Schumacher
▫️ Usain Bolt
▫️ Michael Phelps
▫️ Diego Maradona
▫️ Pelé
RAFA is now on Netflix 🎾 @RafaelNadal pic.twitter.com/4SM7pzlsQQ
Du beau monde !
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 17:05