À l’occasion de la sortie de sa série docu­men­taire « Rafa », dispo­nible sur Netflix depuis le 29 mai, Rafael Nadal a révélé son clas­se­ment des dix plus grands spor­tifs de tous les temps.

Fait notable, l’Espagnol n’a retenu ni Roger Federer, ni lui‐même dans cette pres­ti­gieuse sélec­tion. En revanche, l’homme aux 14 Roland‐Garros a inclus son grand rival Novak Djokovic, seul joueur de tennis présent dans son top 10.

La liste établie par Nadal réunit Michael Jordan (basket), Jack Nicklaus (golf), Tiger Woods (golf), Novak Djokovic, Muhammad Ali (boxe) Michael Schumacher (Formule 1), Usain Bolt (athlé­tisme), Michael Phelps (nata­tion) , Diego Maradona (foot­ball) et Pelé (foot­ball).

Rafa Nadal’s 10 grea­test male athletes of all time :



▫️ Michael Jordan

▫️ Jack Nicklaus

▫️ Tiger Woods

▫️ Novak Djokovic

▫️ Muhammad Ali

▫️ Michael Schumacher

▫️ Usain Bolt

▫️ Michael Phelps

▫️ Diego Maradona

▫️ Pelé



RAFA is now on Netflix 🎾 @RafaelNadal pic.twitter.com/4SM7pzlsQQ — Netflix Sports (@netflixsports) May 29, 2026

Du beau monde !