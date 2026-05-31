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Nadal donne son top 10 des plus grands spor­tifs de l’his­toire, Federer n’est pas dedans

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion de la sortie de sa série docu­men­taire « Rafa », dispo­nible sur Netflix depuis le 29 mai, Rafael Nadal a révélé son clas­se­ment des dix plus grands spor­tifs de tous les temps.

Fait notable, l’Espagnol n’a retenu ni Roger Federer, ni lui‐même dans cette pres­ti­gieuse sélec­tion. En revanche, l’homme aux 14 Roland‐Garros a inclus son grand rival Novak Djokovic, seul joueur de tennis présent dans son top 10.

La liste établie par Nadal réunit Michael Jordan (basket), Jack Nicklaus (golf), Tiger Woods (golf), Novak Djokovic, Muhammad Ali (boxe) Michael Schumacher (Formule 1), Usain Bolt (athlé­tisme), Michael Phelps (nata­tion) , Diego Maradona (foot­ball) et Pelé (foot­ball).

Du beau monde !

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 17:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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