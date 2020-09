Place à la deuxième journée de Roland Garros avec l’entrée en lice du tenant du titre, Rafael Nadal et la présence sur les courts de 12 Français. La rédaction a donc sélectionné 18 matchs à ne pas manquer ce lundi.

Petite surprise dans la programmation où Rafael Nadal devra, en plus du mauvais temps, jouer dans des conditions encore plus fraîches étant donné que son duel face au Russe Gerasimov n’est pas prévu avant minimum 16 heures. Toujours chez les hommes, on surveillera de près les six locaux dont un match 100 % tricolore entre les jeunes Hugo Gaston et Maxime Janvier. Monfils sera en danger face à imprévisible Bublik, auteur d’une bonne tournée sur terre battue. Le finaliste en titre, Dominic Thiem, devra tout de suite être prêt face au vainqueur de l’US Open 2013, Marin Cilic.

Chez les dames, même configuration que chez les hommes où l’on aura droit à un duel entre joueuses françaises avec Alizé Cornet et Chloé Paquet. Océane Dodin fera face à une Petra Kvitova qui n’a pas disputé un match sur terre battue depuis la reprise. Les toutes jeunes Elsa Jacquemot (17ans), Diane Parry (18 ans) et Clara Burel (19 ans) pourraient, pourquoi pas, créer une grosse surprise. Sans oublier les outsiders Serena Williams, Elisa Svitolina et Garbine Muguruza qui feront elles aussi aussi leur entrée en lice face à des joueuses « prenables ».

Retrouvez notre sélection de 18 matchs de la deuxième journée ci-dessous :

Fabio Fognini (ITA) – Mikhail Kukushkin (KAZ)

Hugo Gaston (FRA) – Maxime Janvier (FRA)

Michael Mmoh (USA) – Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Yoshihito Nishioka (JPN) – Félix Auger-Aliassime (CAN)

Marin Cilic (CRO) – Dominic Thiem (AUT)

Gaël Monfils (FRA) – Alexander Bublik (KAZ)

Aljaz Bedene (SLO) – Arthur Rinderknech (FRA)

Egor Gerasimov (RUS) – Rafael Nadal (ESP)

Adrian Mannarino (FRA) – Albert Ramos (ESP)

Daniil Medvedev (RUS) – Marton Fucsovics (HON)

Petra Kvitova (CZE) – Océane Dodin (FRA)

Elina Svitolina (UKR) – Varvara Gracheva (RUS)

Renata Zarazua (MEX) – Elsa Jacquemot (FRA)

Tamara Zidansek (SLO) – Garbine Muguruza (ESP)

Kristia Ahn (USA) – Serena Williams (USA)

Chloé Paquet (FRA) – Alizé Cornet (FRA)

Diane Parry (FRA) – Polona Hercog (SLO)

Arantxa Rus (NED) – Clara Burel (FRA)