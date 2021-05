Après l’en­trée en lice de Roger Federer ce lundi, Rafael Nadal et Novak Djokovic vont lui emboiter le pas ce mardi. Arrivé plus tard que les autres joueurs à Paris, le numéro 1 mondial a donc accepté de jouer lors de la night session, à huis‐cols. À noter égale­ment le duel 100% Tricolore entre Richard Gasquet et Hugo Gaston.

Court Philippe‐Chatrier

À partir de 12h

O.BABEL [WC] – E.SVITOLINA [5]

A.BARTY [1] – B.PERA

Pas avant 16h

R.NADAL [3] – A.POPYRIN

Pas avant 21h

N.DJOKOVIC [1] – T.SANDGREN

Court Suzanne‐Lenglen

À partir de 11h

ES.LIANG [Q] – F.FERRO

A.RAMOS-VINOLAS – G.MONFILS [14]

H.GASTON [WC] – R.GASQUET

Ka.PLISKOVA [9] – D.VEKIC

Court Simonne‐Mathieu

À partir de 11h

R.BERANKIS – U.HUMBERT [29]

AK.SCHMIEDLOVA [Q] – K.MLADENOVIC

M.BERRETTINI [9] – T.DANIEL [Q]

C.SUAREZ NAVARRO – S.STEPHENS

Court n°14

À partir de 11h

M.SAKKARI [17] – K.ZAVATSKA [Q]

JL.STRUFF – A.RUBLEV [7]

E.ALEXANDROVA [32] – V.WILLIAMS

Pas avant 17h

L.POUILLE – P.CUEVAS

Court n°7

À partir de 11h

A.SEVASTOVA – J.BRADY [13]

A.MANNARINO – A.BEDENE

D.SCHWARTZMAN [10] – YH.LU

A.PETKOVIC – K.MUCHOVA [18]

Court n°6

À partir de 11h

A.DE MINAUR [21] – S.TRAVAGLIA

F.BAGNIS – B.BONZI [WC]

M.LINETTE – C.PAQUET [WC]

C.GAUFF [24] – A.KRUNIC [Q]

Court n°8

À partir de 11h

Y.PUTINTSEVA – O.JABEUR [25]

J.BROOKSBY [Q] – A.KARATSEV [24]

Q.WANG – SW.HSIEH

Court n°9

À partir de 11h

A.LI – M.GASPARYAN

B.KREJCIKOVA – Kr.PLISKOVA

P.KOHLSCHREIBER – F.VERDASCO

Court n°10

À partir de 11h

J.PAOLINI – S.VOEGELE [Q]

Court n°11

À partir de 11h

M.YMER – R.CARBALLES BAENA

A.KONTAVEIT [30] – V.GOLUBIC

K.ANDERSON – S.KWON

Court n°12

À partir de 11h

I.BARA [Q] – A.SHARMA [WC]

S.CARUSO – J.DUCKWORTH

F.CORIA – F.LOPEZ

Court n°13

À partir de 11h

Y.UCHIYAMA – M.CECCHINATO

A.SEPPI – F.AUGER-ALIASSIME [20]

V.LEPCHENKO [Q] – S.ZHANG