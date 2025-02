Si le président de la FFT, Gilles Morreton a confirmé qu’un hommage digne de ce nom serait orga­nisé lors de l’édi­tion 2025 du tournoi de Roland‐Garros pour Rafael Nadal, il a aussi expliqué que la fédé­ra­tion envi­sa­geait de mettre en place une colla­bo­ra­tion durable avec celui qui a soulevé 14 fois la Coupe des Mousquetaires.

« Une « colla­bo­ra­tion » entre les deux parties est envi­sagée. On est allés le voir chez lui, début décembre, avec Amélie Mauresmo (direc­trice du tournoi, NDLR), pour lui parler de cet hommage qu’on va lui orga­niser, et lui parler de l’avenir. Et il est prêt à parler de l’avenir. J’ai envie de dire que les deux marques Roland‐Garros et Rafael Nadal sont indissociables »

Reste à savoir main­te­nant comment pourra se traduire cette colla­bo­ra­tion. On devrait en savoir plus lors du tournoi où Rafael Nadal risque bien d’être la Guest Star de luxe.