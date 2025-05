On s’y atten­dait et pour­tant. Les fris­sons ont envahi les corps de tous les fans de sport lorsque Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray sont entrés sur le court Philippe‐Chatrier pour rendre hommage à Rafael Nadal dans le lieu le plus impor­tant de sa carrière, Roland‐Garros. La légende espa­gnole s’est ensuite adressée à ses anciens rivaux.

Rafa Nadal said beau­tiful words to Roger Federer, Novak Djokovic, and Andy Murray during his Roland Garros tribute :



“After all these years figh­ting for every­thing it’s unbe­lie­vable how the time changes pers­pec­tive of every­thing. You don’t know yet Novak. Probably you know… pic.twitter.com/LdTLarRPFT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2025

« Après toutes ces années passées à se battre pour tout, c’est incroyable comme le temps change la pers­pec­tive sur tout. Tu ne le sais pas encore, Novak. Andy, tu le sais proba­ble­ment déjà. Roger et moi, nous en avons parlé plusieurs fois. Toute la nervo­sité, la pres­sion, les senti­ments étranges que l’on ressent quand on se voit en tant que rivaux… C’est complè­te­ment diffé­rent quand on termine sa carrière. Au final, main­te­nant, il s’agit d’être heureux de tout ce que nous avons accompli. Au final, nous avons tous réalisé nos rêves. Nous sommes devenus joueurs de tennis. Nous avons joué sur les plus grands courts. Je pense que nous avons construit une riva­lité incroyable, mais dans le bon sens du terme. Nous avons montré au monde entier que nous pouvions nous battre aussi fort que possible, tout en restant de bons collègues et en nous respec­tant mutuel­le­ment. Et pour moi, cela signifie beau­coup que vous soyez tous ici… Vous m’avez donné du fil à retordre sur le court, honnê­te­ment, mais j’ai vrai­ment apprécié de me pousser à mes limites chaque jour pour riva­liser avec vous tous. »