Après s’être agacé à propos d’une ques­tion d’un jour­na­liste sur son état de santé, Rafael Nadal a évoqué le soutien du public pari­sien alors qu’il affron­tait un joueur local en la personne de Corentin Moutet. Et selon l’Espagnol, les spec­ta­teurs étaient assez partagés.

« Je crois que le public ici est très gentil avec moi. Je ne l’ai pas senti contre moi. C’était du 50/50. Ils soutiennent le tennis en général. J’ai toujours été bien soutenu par la foule à Paris. Les gens, ici, savent que pour moi, cet endroit est parti­cu­lier et très impor­tant et que j’ai toujours respecté Roland‐Garros. Je crois qu’ils appré­cient juste­ment tout ce que j’ai fait ici. Je me sens rece­voir beau­coup d’amour ici de la foule à Paris. »