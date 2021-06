La program­ma­tion pour la journée de jeudi vient de tomber et les orga­ni­sa­teurs ont dû faire des choix entre Nadal, Federer, Djokovic ou encore Monfils. Depuis cette année, Amazon détient le choix d’un match en night session et c’est donc tombé cette fois‐ci sur le match très attendu entre Rafael Nadal et Richard Gasquet. Un choix éton­nant d’au­tant que le Majorquin fêtera ses 35 ans ce jeudi 3 juin et qu’un duel face à un joueur fran­çais aurait certai­ne­ment mérité des spectateurs.

À noter que Federer a été préféré à Djokovic pour évoluer sur le central. En effet, le Suisse affron­tera Marin Cilic en troi­sième rota­tion sur le Chatrier (pas avant 16h) tandis que le numéro 1 mondial jouera face à Pablo Cuevas en troi­sème rota­tion sur le Lenglen, juste derrière le duel entre Gaël Monfils et Mikael Ymer.

Des choix certes discu­tables mais le spec­tacle promet d’être au rendez‐vous