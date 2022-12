Au cours de son inter­view accordée à Marca, Rafael Nadal a évoqué en longueur ses vives douleurs au pied gauche, causées par le syndrome de Müller‐Weiss dont il est atteint depuis ses 18 ans. Il est revenu sur sa folle quin­zaine à Roland‐Garros avec luci­dité, notam­ment au sujet de la demi‐finale contre Alexander Zverev (7−6, 6–6, puis abandon de l’Allemand suite à une terrible chute).

« Mon 14e titre à Roland‐Garros est arrivé de manière tout à fait inat­tendue, car une semaine plus tôt, j’avais quitté Rome en boitant. C’est la vérité. Il est clair que si les méde­cins n’avaient pas trouvé la solu­tion d’en­dormir le nerf de mon pied pour faire dispa­raître la douleur, je n’au­rais pas pu gagner Roland Garros. Je suis arrivé avec une très mauvaise prépa­ra­tion mais j’avais la confiance d’avoir gagné en Australie et le jour où j’avais besoin de jouer très bien, en quart de finale contre Djokovic, je l’ai fait. Il faut aussi être réaliste et admettre que les demi‐finales contre Zverev était très compli­quée et que tout aurait pu arriver mais le pauvre s’est ‘éclaté’ la cheville. »