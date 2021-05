Dans une inter­view « exclu­sive » donnée au Bleacher Report, Rafael Nadal s’est donc exprimé sur ce que repré­sente la prochaine édition de Roland‐Garros.

L’Espagnol avec son sens de la mesure sait qu’il est le favori mais il pointe aussi ce que fina­le­ment repré­sente cet évène­ment dans sa vie de cham­pion : « Je n’aborde pas de l’évé­ne­ment comme si c’était une oppor­tu­nité incroyable de remporter le 21e Grand Chelem. J’aborde le tournoi de Roland Garros comme si j’al­lais jouer proba­ble­ment l’évé­ne­ment le plus impor­tant de ma carrière de tennis. Bien sûr, j’ado­re­rais soulever le trophée mais pour moi, c’est avant tout Roland Garros » a déclaré Rafa.

« Pour moi person­nel­le­ment, c’est très spécial car j’ai remporté cet événe­ment neuf fois avant le 10 cette année, c’est un endroit très spécial pour moi. Mon évolu­tion au cours du dernier mois a été posi­tive, et le dernier tournoi a été très positif, cela me donne confiance, d’une certaine manière je pense qu’il me fallait une semaine comme celle‐ci »