Dans une interview accordée à la COPE, Rafael Nadal confie avoir beaucoup souffert ces derniers mois. Les conditions à Paris ne l’ont pas aidé. Il a remporté le Roland-Garros le plus difficile selon lui.

« Je ne peux que remercier la vie de pouvoir continuer à me consacrer à ce que j’aime le plus. J’ai traversé des moments difficiles dans cette édition car mon corps ne réagit pas bien au froid. J’ai des problèmes d’articulations et mon corps allait vraiment mal pendant des mois. J’ai passé des semaines sans pouvoir m’entraîner plus d’une heure par jour et le froid me fait très mal. C’étaient les conditions les plus difficiles pour moi », a expliqué l’homme aux 20 titres en Grand Chelem.