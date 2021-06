En confé­rence de presse ce vendredi soir, Rafael Nadal était forcé­ment abattu mais gardait aussi une forme de luci­dité. Pour l’Espagnol, le tour­nant a eu lieu dans le 3ème set et notam­ment dans le tie‐break.

« Face à un joueur comme Novak, tu ne peux pas gagner le match si tu rates trop d’oc­ca­sions. Cela a été le cas dans la 3ème manche. Tout était encore possible à ce moment là. Mais je débute le tie‐break par une double faute, je rate une volée. A ce niveau là, c’est décisif. Je ne suis pas parvenu à sortir Novak de sa zone de confiance. Cela été quand même un beau combat. Je dois aussi vous dire que j’ai eu des moments de grosse fatigue et sans le soutien du public je ne suis pas certain que je serai resté dans le match. C’était fantas­tique d’être encou­ragé de cette manière. Ce soir, j’ai vrai­ment ressenti l’amour du public. »