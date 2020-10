Rafael Nadal a livré un gros match face à Diego Schwartzman. En conférence de presse, il a confirmé qu’il était satisfait de sa performance, même s’il y a eu des moments où il aurait pu mieux faire : « Je pense avoir joué le bon match au plan tactique. J’ai fait quelques erreurs au milieu du premier set, mais de manière générale je suis très content de mon match. Je suis satisfait, c’était une victoire importante pour moi contre un joueur très difficile, excellent. Quand vous jouez contre Diego, il faut travailler dur et longtemps. Je pense avoir joué avec la détermination nécessaire et notamment aux bons moments du match, en particulier aux jeux décisifs que j’ai terminés en jouant bien. J’aurais dû être plus agressif au milieu du troisième set pour moins souffrir à la fin. J’ai souffert un peu.«